Видео: в Тосно перевернулся грузовик после столкновения с пикапом

От удара грузовик вылетел в кювет, а второй автомобиль превратился в груду металла.

В четверг, 20 января, на въезде в Тосно произошла серьезная авария с участием самосвала и пикапа. Об этом рассказали очевидцы в группе "Tosno – MEGA CITY" в социальной сети "ВКонтакте".

Судя по кадрам видео, днем пикап выехал на встречную полосу и врезался в боковую часть самосвала. От удара грузовик вылетел в кювет, а второй автомобиль превратился в груду металла.

В комментариях к публикации очевидцы отметили, что водитель легкового автомобиля обгонял маршрутку, которая отъезжала от остановки. На фотографиях можно рассмотреть, что корпус пикапа сильно пострадал.

Ранее пьяный водитель ударил полицейского в ходе задержания в Гатчине. Нетрезвого водителя задержали у дома 1-А по улице Крупской в Гатчине.

Фото и видео: Вконтакте / Tosno - MEGA CITY