В Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать им деньги

Женщина перевела на счет преступников 3,7 млн рублей.

В понедельник, 12 июля, в полицию обратилась 65-летняя жительница Тосно и рассказала, как стала жертвой мошенников. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, несколько дней назад ей на телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Под предлогом сохранности сбережений они уговаривали женщину снять все деньги с карты и перевести их на другие счета.

После того как пенсионерка выполнила просьбу, мошенники заставили ее продать квартиру, подослав фальшивого риелтора и нотариуса. Вырученные со сделки деньги женщина также перевела на сторонние счета. Всего потерпевшая лишилась 3,7 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что мошенники развели профессора "ЛЭТИ" на 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV