В Тосно пройдет 96-летие Ленинградской области

В Тосно собираются отметить 96-ю годовщину образования Ленинградской области с яркими праздничными мероприятиями.

В этом году в Тосно пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию 96-й годовщины образования Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Мероприятие запланировано на Центральной площади города и ожидается множество гостей и участников, включая губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Праздничная программа

12.00 – начнется праздничная презентация муниципальных образований Ленинградской области под названием "Территория знаний".

14.45 – запланирован пресс-подход губернатора Ленинградской области, где он ответит на вопросы журналистов и поделится планами и идеями развития области.

15.00 – начнется торжественная часть, в рамках которой будет объявлена тема следующего года для региона.

20.00 – стартует вечерняя концертно-развлекательная программа, специально организованная в честь 96-летия образования Ленинградской области.

21.45 – запланирован завершающий аккорд — праздничный фейерверк, который украсит ночное небо города и станет завершающим ярким событием праздника.

Праздничное мероприятие обещает стать ярким и запоминающимся для всех участников, а присутствие губернатора Александра Дрозденко придаст ему особый вес и значимость.

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Фото: администрация Ленинградской области

