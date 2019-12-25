В Тосно пройдет 96-летие Ленинградской области

В этом году в Тосно пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию 96-й годовщины образования Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Мероприятие запланировано на Центральной площади города и ожидается множество гостей и участников, включая губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Праздничная программа
12.00 – начнется праздничная презентация муниципальных образований Ленинградской области под названием "Территория знаний".
14.45 – запланирован пресс-подход губернатора Ленинградской области, где он ответит на вопросы журналистов и поделится планами и идеями развития области.
15.00 – начнется торжественная часть, в рамках которой будет объявлена тема следующего года для региона.
20.00 – стартует вечерняя концертно-развлекательная программа, специально организованная в честь 96-летия образования Ленинградской области.
21.45 – запланирован завершающий аккорд — праздничный фейерверк, который украсит ночное небо города и станет завершающим ярким событием праздника.
Праздничное мероприятие обещает стать ярким и запоминающимся для всех участников, а присутствие губернатора Александра Дрозденко придаст ему особый вес и значимость.
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Фото: администрация Ленинградской области
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