В Тосненском районе зафиксировали вспышку кори на фоне коронавируса

Заражены 13 человек.

С четверга, 16 апреля, в Тосненской клинической межрайонной больнице выявлено 13 зараженных корью. Учреждение закрыто на карантин. Об этом сообщила пресс-служба КМБ.

Ограничения введены на 21 день: в течение этого времени полностью отменяется госпитализация. За заболевшими установлено наблюдение, их родственникам запрещено находиться на территории больницы. В здании проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, что непривитые от кори люди имеют стопроцентный шанс заразиться. Единственным способом профилактики является вакцинация.

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