В Тосненском районе в 2021 г. пройдет капремонт моста через реку Б. Суйда

На работы выделено около 18 млн рублей.

В Тосненском районе в 2021 году пройдет капитальный ремонт моста через реку Б. Суйда на автодороге "Лисино – Корпус - Радофинниково" (км 17+273). Комитет госзаказа Ленобласти разместил закупку. По итогам ее аукциона предполагается определить строительную компанию, которая реализует проект.

На него из бюджета выделено 17,75 млн рублей из регионального бюджета.

Планируется, что работы будут завершены в первой декаде декабря следующего года.

В документации отмечается: мост был введен еще в 1973 году. Данных о его реконструкциях нет. Современным требованиям в отношении ширины проезжей части он уже не соответствует. И, в целом, "состояние мостового сооружения оценивается как неудовлетворительное", - отмечается в документах.

Во время предстоящих работ намечено привести переправу в должное состояние. При этом ее протяженность возрастет примерно на 1 метр, до 20,86 метра, а ширина – на 0,5 метра, до 9,44 метра.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимают до 24 декабря.

Как сообщало ранее Piter.tv, капитальный ремонт Рыбацкого моста начнется не раньше 2023 года.

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