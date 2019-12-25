Капитальный ремонт Рыбацкого моста начнется не раньше 2023 года

Последний раз мост ремонтировали 40 лет назад.

Раньше 2023 года реконструкцию Рыбацкого моста в Невском районе Петербурга не начнут. Об этом заявил директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин.

Кочин отметил, что в районе есть Шлиссельбургский мост, но жители новых кварталов на Рыбацком проспекте явно будут рады новой переправе.

По планам ремонт самого моста длиной 139,6 метра, а также подходы к нему — в частности, тротуар расширят до трёх метров. Работы займут около 12 месяцев. На это время соорудят пешеходный мост.

Последний раз мост ремонтировали 40 лет назад. Переправу признали аварийной в 2017 году. Сейчас по нему могут ходить только пешеходы.

Ранее мы писали, что Биржевой мост в Петербурге планируют закрыть на капремонт в августе 2021 года.

Фото: Википедия