Биржевой мост в Петербурге планируют закрыть на капремонт в августе 2021 года

В следующем году планируют отреставрировать Биржевой мост. Об этом сообщил директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин.
Капитальный ремонт начнут в августе после Военно-Морского парада. Сейчас проходит конкурс, а первые полгода будут подготавливать рабочую документацию. Также в ходе работ переправу полностью перекроют. Все работы на мосту рассчитаны на 2,5-3 года.
Отмечается, что полностью заменят плиту на постоянных пролетах, изменят привод моста – его переведут на гидравлику, чтобы разводить мост при низких температурах.
Ранее мы писали, что выставка к 170-летию открытия Благовещенского моста в Санкт-Петербурге.
Фото: Piter.TV
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