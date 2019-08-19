Биржевой мост в Петербурге планируют закрыть на капремонт в августе 2021 года

Строительно-монтажные работы планируют начать после Военно-Морского парада.

В следующем году планируют отреставрировать Биржевой мост. Об этом сообщил директор СПб ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин.

Капитальный ремонт начнут в августе после Военно-Морского парада. Сейчас проходит конкурс, а первые полгода будут подготавливать рабочую документацию. Также в ходе работ переправу полностью перекроют. Все работы на мосту рассчитаны на 2,5-3 года.

Отмечается, что полностью заменят плиту на постоянных пролетах, изменят привод моста – его переведут на гидравлику, чтобы разводить мост при низких температурах.

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Фото: Piter.TV