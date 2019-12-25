Выставка к 170-летию открытия Благовещенского моста в Санкт-Петербурге

В ноябре исполнилось 170 лет со дня открытия первой постоянной переправы через Неву – Благовещенского моста.

Главный экспонат выставки – действующая модель крайних пролетов с механизмами разводной части моста. Макет в течение 12 лет изготавливали в модельных мастерских Института инженеров путей сообщений. Это в 1,5 раза больше, чем сооружался настоящий мост.

На выставке впервые покажут уникальный панорамный снимок "Николаевский мост в Санкт-Петербурге", который датируется 1875-1876 гг.

Место: Музей мостов (Мучной пер., 2)

Цена: до 400 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Музей мостов