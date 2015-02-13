В Тосненском районе уберут нелегальные свалки почти за 3 млн рублей

Администрация заключит контракт с ООО "Вариант" на сумму 2 млн 979 тыс. рублей.

В субботу, 30 октября, в Ленобласти с территории поселения Тосненского района вывезут свалку, на которой порядка трех тысяч кубометров отходов. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

Так, в субботу был выбран победитель электронного аукциона на ликвидацию несанкционированных свалок в Ульяновском поселении. Администрация заключит контракт с ООО "Вариант" на сумму 2 млн 979 тыс. рублей, которые выделят из местной казны. Контракт действует с января по декабрь 2022 года. Объем вывозимых отходов оценивается в 3478 кубометров.

Ранее новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленобласти в 2022 году. Если законопроект приведет к положительным результатам, то его введение рассмотрят и на территории Петербурга.

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