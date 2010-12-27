В Ленобласти рецидивист покалечил прохожего

Возбуждено уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Тосненском районе полицейские задержали преступника, совершившего нападение на неизвестного мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы получили телефонограмму от бригады скорой помощи 5 ноября в 05:14. Пострадавшего обнаружили у одного из домов в деревне "Ям Ижора". В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

В результате стражам порядка удалось выйти на след ранее судимого 29-летнего мужчину. Именно он и напал на прохожего. Сотрудники полиции задержали его на основании 91-ой статьи УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти найден мужчина в луже крови.

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