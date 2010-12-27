В Ленобласти найден мужчина в луже крови

По факту травмирования потерпевшего проводится проверка.

Полицейские Тосненского района Ленобласти обнаружили на улице мужчину в луже крови. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 5 ноября. Правоохранительные органы в 05:14 получили сообщение о том, что в деревне Ям-Ижора у дома 17, расположенного по улице Павловской лежит окровавленный мужчина. Стражи порядка прибыли на место преступления. Предположительно мужчине на вид дали 40 лет. Пострадавший был доставлен в одну из больниц Тосно в крайне тяжелом состоянии, с переломами и переохлаждением.

Возбуждено уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Полицией проводится проверка.

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