В Тосненском районе псы напали на мини-ферму с кроликами

Хозяин не стал обращаться в полицию.

В Тосненском районе Ленобласти в деревне Машино собаки напали на мини-ферму с кроликами. Об этом пишет 47news со ссылкой на хозяина животных.

О происшествии стало известно 4 ноября. В момент нападения кролики находились в клетках. В результате собаки загрызли пять беременных особей. Хозяин предположил, что псы принадлежат охотникам, которые на днях приехали в деревню.

Владелец погибших животных решил не обращаться в правоохранительные органы. Однако он предупредил, что при повторном нападении он будет стрелять по собакам.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти школы и детские сады защитят от удара молний.

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