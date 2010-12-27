В Ленобласти школы и детские сады защитят от удара молний

Муниципальные администрации обязаны выделить средства на реализацию требований прокуратуры.

В Лужском районе прокуратура потребовала оснастить детские сады и школы системой молниезащиты. Исковое заявление направлено в суд.

В ходе проверки стало известно, что 39 детских учреждений не защищены от погодного катаклизма. Подобная безответственность может грозить попаданием молний в здания, пожарами и травмами людей. В связи с этим прокурор потребовал от руководства детских садов и школ ликвидировать нарушения и защитить учреждения специальной системой защиты от молний.

В свою очередь муниципальные администрации обязаны выделить денежные средства на реализацию данного требования.

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