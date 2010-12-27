В Шлиссельбурге у врача похитили почти 400 тыс. рублей

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый объявлен в розыск.

В Шлиссельбурге на Никольской улице неизвестный мужчина обворовал врача на 395 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 4 ноября. Потерпевший обратился в полицию Кировского района и рассказал, как в период с 15:20 до 17:40 преступник, взломав стеклопакет окна первого этажа, проник в его дом и похитил 350 тыс. рублей и два планшета "Samsung". После этого вор скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража). Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Гатчине неизвестные обворовали слесаря в подъезде.

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