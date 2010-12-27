В Гатчине неизвестные обворовали слесаря в подъезде

Одного подозреваемого поймали. Второй парень объявлен в розыск.

В Гатчине полицейские задержали злоумышленника, обворовавших слесаря в подъезде дома 29 по площади Дружбы в поселке Елизаветино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 3 ноября. В ходе розыска правоохранительные органы поймали 18-летнего подозреваемого. Он был задержан на основании статьи 91-ой УПК РФ. Его 21-летний соучастник до сих пор находится в розыске.

Возбуждено уголовное дело по статье 161-ой УК РФ (Грабеж).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Лужском районе мужчина решил бесплатно одеться в магазине.

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