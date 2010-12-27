В Лужском районе мужчина решил бесплатно одеться в магазине

Чтобы получить необходимые вещи, подозреваемый напал на продавца.

В Лужском районе Ленобласти мужчина попытался украсть вещи из магазина на проспекте Кирова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 4 ноября около 16:15. Правоохранительные органы получили сообщение о том, что в магазине сработала сигнализация. Стражи порядка прибыли на место преступления. Выяснилось, что мужчина открыто попытался похитить две спортивные куртки и брюки. Когда 58-летний продавец попытался его задержать, он напал на сотрудника и покинул магазин.

В результате злоумышленник был задержан недалеко от дома 132, расположенного на улице Дмитриева. Полиция возбудила уголовное дело по статье 161-ой УК РФ (Грабеж).

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожском районе найден автомобиль, объявленный в федеральный розыск.

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