В Тосненском районе насмерть сбили пешехода

Мужчина переходил дорогу рядом с пешеходным переходом.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 16 сентября около 16:40 на 16 километре дороги "Ульяновка-Отрадное" произошла авария.

Сообщается, что 41-летний водитель "Тойоты" сбил 57-летнего горожанина, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, но рядом с ним .В результате аварии пешеход скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что момент ДТП на Парашютной улице попал на видео.

Фото: Piter.TV