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Момент ДТП на Парашютной улице попал на видео

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По всей видимости, водитель фуры не справился с управлением.

Днем в среду, 16 сентября, на Парашютной улице произошло ДТП, сообщил "Мегаполис". 

Позже редакция Piter.TV получила видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент аварии. Видно, что легковой автомобиль остановился перед грузовиком. Через пару мгновений идущий следом водитель фуры, по всей видимости, не смог затормозить вовремя, что привело к столкновению. Пострадал ли кто-то в легковой машине, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что машина скорой не смогла проехать на "красный" по Брестскому бульвару.

Видео: Piter.TV

Теги: аврия, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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