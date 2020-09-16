Машина скорой не смогла проехать на "красный" по Брестскому бульвару

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером в среду, 16 сентября, на перекрестке Брестского бульвара и Ленинского проспекта произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент аварии. Видно, что два ряда пропускают экипаж скорой, который едет на "красный" сигнал светофора. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Ломоносове задержали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу.

Видео: Piter.TV