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Машина скорой не смогла проехать на "красный" по Брестскому бульвару

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Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером в среду, 16 сентября, на перекрестке Брестского бульвара и Ленинского проспекта произошло ДТП. 

Сообщается, что столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент аварии. Видно, что два ряда пропускают экипаж скорой, который едет на "красный" сигнал светофора. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что в Ломоносове задержали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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