В Тосненском районе монтажника завалило грунтом

Во время ремонта колодца.

На территории нефтебазы "Гладкое" во врем ремонтных работ монтажника завалило грунтом. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Ленинградской области.

Следственный отдел уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 11 июля 2018 года, монтажник ООО "СтройИнСервис" проводил ремонтные работы колодца на дне вырытого котлована. Из-за нарушений правил безопасности в какой-то момент произошел обвал глинистого грунта. Это привело к смерти работника. Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего, уже изъята документация и назначены судебные экспертизы.

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