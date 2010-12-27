Из-за пневмонии умер актер сериала "Счастливы вместе"

Актер Государственного театра Александр Исаков скончалсяв в одной из московских больниц от пневмонии в возрасте 39 лет.
Его коллеги по цеху обвиняют в гибели перспективного актера людей в белых халатах.
Соболезную друзьям, близким и конечно маме - три недели пролежать в больнице, и чтобы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз? Только после оттека легких выявить причину - двухсторонняя пневмония. Вчера он еще шутил, приехала мама - были друзья рядом, обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало - сердце уже не справилось!!! Один... вопрос к врачам - дипломы куплены?!?!, говорит актер театра и кино Роман Печерский.
Александр Исаков известен широкой публике по таким работами, как "Безмолвный свидетель", "Моя любовь", "Атлантида", "Дежурный ангел", "Счастливы вместе".
День прощания с актером еще не назван.
Фото: kino-teatr.ru
Какой ужас, какое горе. Соболезнование родителям. Светлая память Александру. хочется чтобы прошло расследование и виновные врачи были наказаны, за загубленную жизнь.