Из-за пневмонии умер актер сериала "Счастливы вместе"

Перспективный актер Александр Исаков скончался в возрасте 39 лет. Смерть произошла из-за осложнений после перенесенной пневмонии.

Актер Государственного театра Александр Исаков скончалсяв в одной из московских больниц от пневмонии в возрасте 39 лет.

Его коллеги по цеху обвиняют в гибели перспективного актера людей в белых халатах.

Соболезную друзьям, близким и конечно маме - три недели пролежать в больнице, и чтобы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз? Только после оттека легких выявить причину - двухсторонняя пневмония. Вчера он еще шутил, приехала мама - были друзья рядом, обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало - сердце уже не справилось!!! Один... вопрос к врачам - дипломы куплены?!?!, говорит актер театра и кино Роман Печерский.

Александр Исаков известен широкой публике по таким работами, как "Безмолвный свидетель", "Моя любовь", "Атлантида", "Дежурный ангел", "Счастливы вместе".

День прощания с актером еще не назван.

Фото: kino-teatr.ru