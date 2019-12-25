В Тосненском районе ищут пропавших мужчину и ребенка

Отец и сын пропали в городе Любани.

Сотрудники полиции приступили к поискам жителей города Любань в Тосненском районе - мужчины и ребенка, которые пропали накануне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Известно, что 43-летний отец и 4-хлетний сын ушли на прогулку в воскресенье, 23 июля. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Дом семьи находится на загородном шоссе – оттуда пропавшие и начали свой путь.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей Ленинградской области поделиться информацией о возможном местонахождении мужчины и ребенка, если таковая появится.

Ранее мы рассказали о том, что петербурженка просит полицию найти сбежавшего со свадьбы мужа.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области