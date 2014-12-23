В Томской области полиция задержала шестерых браконьеров

Злоумышленники застрелили лося, а также выловили краснокнижную рыбу.

Российские правоохранительные органы по Томской области задержали шестерых подозреваемых в незаконной охоте, а также добыче ценных водных биологических ресурсов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что по имеющимся у полиции данным, в период с мая 2024 года по март 2025 года несколько местных жителей незаконно выловили в реке Копыловская Кеть рыбу, относящуюся к тем видам, что занесены в Красную книгу РФ.

При осмотре домовладений злоумышленников оперативники обнаружили шестнадцать экземпляров сибирского осетра, а также около 10 тонн щук, лещей, карасей, судаков и окуней, добытых сверх имеющейся квоты. пресс-служба МВД РФ

У фигурантов расследования изъяты запрещенные орудия лова, незарегистрированные гладкоствольные ружья и патроны к ним. Весь арсенал направлен на лабораторную экспертизу. Сейчас полиция предполагает, что местные жители могут быть причастны к незаконной охоте на лося. Сообщники уже признали свою вину и подтвердили, что 27 февраля в окрестностях поселка Копыловка застрелили копытное животное, а затем разделали его тушу. Ведется уголовное дело по статьям 258 и 258.1 УК РФ. Предполагаемый организатор криминальной деятельности отправлен под стражу.

В Саратове правозащитник требовал 3 миллиона за молчание о продаже детям алкоголя.

Фото и видео: МВД Медиа