В Томской области в ДТП на трассе пострадали пять человек

Участниками ДТП стали Opel, Renault и Toyota.

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе "Новомихайловка - Итатка" в Томской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы региональных правоохранительных органов. Известно, что в результате ДТП пострадали пять человек. В настоящее время все пациенты отправлены в больницу на осмотр. Согласно предварительным сведениям, авария произошла на 27-километре дороги. Водитель за рулем иномарки Opel, двигавшийся со стороны села Октябрьское в сторону Томска, выехал на полосу встречного движения. Там шофер ударился о Renault и Toyota.

В зимних условиях от водителей требуется особый контроль за дорожной обстановкой. Повышенное внимание необходимо уделять выбору безопасной скорости движения, а также следует избегать резких маневров и обгонов. пресс-служба МВД РФ

В Удмуртии наказали водителя, перекрывшего проезд "скорой".

Фото и видео: МВД Медиа