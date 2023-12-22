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В Томской области в ДТП на трассе пострадали пять человек

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Участниками ДТП стали Opel, Renault и Toyota.

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе "Новомихайловка - Итатка" в Томской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы региональных правоохранительных органов. Известно, что в результате ДТП пострадали пять человек. В настоящее время все пациенты отправлены в больницу на осмотр. Согласно предварительным сведениям, авария  произошла на 27-километре дороги. Водитель за рулем иномарки Opel, двигавшийся со стороны села Октябрьское в сторону Томска, выехал на полосу встречного движения. Там шофер ударился о Renault и Toyota.

В зимних условиях от водителей требуется особый контроль за дорожной обстановкой. Повышенное внимание необходимо уделять выбору безопасной скорости движения, а также следует избегать резких маневров и обгонов.

пресс-служба МВД РФ

В Удмуртии наказали водителя, перекрывшего проезд "скорой".

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, регионы, томская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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