По данным следствия, пакет с головой человека обнаружил местный житель около озера Рожневое.

В Томской области нашли пакет с отрубленной головой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, пакет с головой человека обнаружил местный житель около озера Рожневое. Незадолго до этого он на машине подвозил из села Берёзкино до Томска незнакомца, который в пути попросил остановиться в районе озера и выбросить пакет с якобы мусором. Позже водитель обнаружил в салоне своего автомобиля пятна, похожие на кровь.

Следователи установили личность убитого мужчины, а также выяснили, что к этому причастны двое его знакомых, с которыми он вместе занимался заготовкой дикоросов. Один из них был задержан. Выяснилось, что убийство было совершено на фоне конфликта после употребления алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали водителя с крупной партией героина.

Видео: Telegram / Томская область