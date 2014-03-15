По словам задержанного, он похитил патроны из автомобиля своего товарища.

В Томской области изъяли у мужчины две единицы огнестрельного оружия с крадеными патронами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 33-летний житель деревни Кисловки подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Его задержали по месту жительства. В ходе обысков полицейские обнаружили охотничий карабин "Вепрь-308" и двуствольное ружье модели "БМ". Также были обнаружены 12 патронов 20 калибра и 15 калибра 7,62 мм. Разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение оружия у правонарушителя не было.

Задержанный объяснил, что одно ружье ему досталось в наследство от отца, а второе он якобы нашел в лесу во время охоты. Также он заявил, что похитил патроны из автомобиля своего товарища. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что полиция Хабаровска задержала мужчину за кражу денег из автомобилей.

Видео: УМВД по Томской области