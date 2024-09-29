Полиция Хабаровска задержала мужчину за кражу денег из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, задержанный уже является фигурантом трех уголовных дел, возбужденных за совершение им аналогичных преступлений в конце августа этого года. Злоумышленник разбил окна иномарок и забрал из салонов деньги, банковские карты и другие ценные вещи. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
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Видео: УМВД по Хабаровскому краю
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