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Полиция Хабаровска задержала мужчину за кражу денег из автомобилей

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По данным следствия, задержанный уже является фигурантом трех уголовных дел.

Полиция Хабаровска задержала мужчину за кражу денег из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, задержанный уже является фигурантом трех уголовных дел, возбужденных за совершение им аналогичных преступлений в конце августа этого года. Злоумышленник разбил окна иномарок и забрал из салонов деньги, банковские карты и другие ценные вещи. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье изъяли грецкие орехи, начиненные мефедроном.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю

Теги: автомобили, кража денег, полиция, хабаровск
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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