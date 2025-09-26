В Томской области с 1 апреля введут режим повышенной готовности из-за паводка

Правительство Томской области планирует ввести режим повышенной готовности в регионе с первого апреля 2026 года из-за весеннего половодья. Соответствующее заявление сделал начальник департамента защиты населения и территории Сергей Лукин на заседании в областной думе. Эксперт уточнил, что поднимает вопрос работы во время половодья.
Мы планируем с 1 апреля 2026 года ввести режим повышенной готовности регионального уровня, для того, чтобы работы проходили в более качественном режиме.
Сергей Лукин, глава департамента
Известно, что на период половодья для контроля за уровнем воды в руслах рек планируется развернуть 45 гидропостов, из которых 19 объектов будут постоянными и 26 - временными. Наиболее опасные участки, где постоянно скапливается лед - это проток реки Светлая у села Вершинино и Батурино, а также отрезок, начинающийся от Коммунального моста и заканчивающийся островом Верхний Боярский. По прогнозу местных служб, свыше сотни жилых домов в 13 населенных пунктах региона попадают в зону возможного затопления. Сейчас чиновники готовят 73 пункта временного размещения (ПВР), которые смогут вместить в себя свыше 12 тысяч человек.
