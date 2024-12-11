В Томске задержан сожитель служащей почты, который,обокрал место ее работы

Полиция нашла грабителя в одной из гостиниц.

Российские правоохранительные органы в городе Томске задержали сожителя сотрудицы почты, который, будучи в розыске, обокрал место её работы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления в МВД. Известно, что с заявлением обратилась работница отделения почтовой связи. Она уточнила, что подозревает своего знакомого в преступлении. Речь идет о том, что из помещения пропало свыше 800 тысяч рублей. Денежные средства предназначались пожилым людям в качестве пенсий.

Оперативники незамедлительно прибыли к заявительнице в село Коломинские Гривы и выяснили, что накануне вечером она поссорилась со своим сожителем, после чего они легли спать. При этом мужчина пообещал женщине, что когда-нибудь отомстит ей. пресс-служба полиции по Томской области

В темное время суток заявительница проснулась и поняла, что ее друг ушёл из дома. Женщина стала искать ключи от места своей работы и не увидела их. Местная жительница отправилась к отделению почты, но не смогла попасть внутрь. Тогда она обратилась за помощью в МВД. Оперативники установили, что ее знакомым оказался ранее судимый 38-летний мужчина. В течение суток полицейские установили его местонахождение и совместно с бойцами СОБР от Росгвардии задержали подозреваемого в одной из гостиниц. В карманах одежды разыскиваемого найден пропавший ключ, а также часть похищенных денежных средств в размере 400 тысяч рублей.

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Фото и видео: МВД Медиа