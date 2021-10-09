Мужчина мог управлять трактором в нетрезвом виде.

В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы МВД РФ. Сотрудникам закона удалось остановить шофера. Предположительно, мужчина ездил по дорогам города в состоянии алкогольного опьянения. Сообщение о странном поведении транспортного средства в полицию поступило утром 9 октября.

Через несколько минут данное транспортное средство было замечено на Иркутском тракте. Через десять минут мужчина - водитель 1992 года рождения - был задержан в лесном массиве на улице Мичурина. пресс-служба МВД РФ

Известно, что водитель трактора игнорировал законные требования оперативников совершить остановку. По факту произошедшего проводится проверка.

В Киришском районе Ленобласти байкер упал с мотоцикла и получил травмы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

