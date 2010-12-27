В Тольятти зарезали чемпиона-дзюдоиста

Личность предполагаемого убийцы установлена, объявлен розыск.

В Самарской области в ходе конфликта в одном из баров Тольятти убит чемпион области по дзюдо 27-летний Евгений Кушнир.

Сообщается, что в одном из кафе возник конфликт, который перешел в драку. В ходе драки была поножовщина и стрельба из огнестрельного оружия. Одного из участников драки доставили в больницу с ножевыми и огнестрельными ранениями. Позднее в летней беседке во дворе кафе было обнаружено тело Евгения Кушнира с колото-резаными ранами спины и головы.

Сообщается, что на данный момент личность подозреваемого в убийстве установлена. Он в бегах, объявлен в розыск. Следком по данному факту возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство".

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Фото: Piter.TV архив