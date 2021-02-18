В Тольятти школьники бросили с 8 этажа пакет с кипятком в лицо девушке

Девушка получила ожоги лица и правого глаза.

В Тольятти школьники бросили пакет с кипятком в лицо 17-летней девушке. Инцидент произошел 15 февраля на улице 70 лет Октября, когда местная жительница возвращалась домой из колледжа. На голову жертве розыгрыша приземлился пластиковый мешок с горячей водой. Местная жительница получила серьезные повреждения.

Полиция установила, что пакет выбросили из окна квартиры на восьмом этаже. Сначала девушку окликнули сверху, а когда она подняла лицо - вылили на него кипяток. На кадрах с места событий видно, что на асфальте лежат пакеты с пролившейся водой.

Медики зафиксировали у пациентки ожоги лица первой степени и правого глаза. от удара в голову девушка упала. В настоящее время мать пострадавшей обратилась в МВД. Пока что вопрос о том, будет ли семья взыскивать с родителей "пранкеров" компенсацию, не решен. Нарушители не вышли на связь с пострадавшей.

После отравления 24 школьников в Тольятти возбудили уголовное дело.

Видео: YouTube / Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24