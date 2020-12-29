После отравления 24 школьников в Тольятти возбудили уголовное дело

Также пострадали восемь сотрудников пищевого блока учебного заведения.

После отравления 24 школьников в Тольятти Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело. Ранее городская мэрия заявила, что 15 января в департамент образования поступила информация о том, что учащиеся школы под номером 75 имеют признаки кишечной инфекции. После этого в учреждении начались проверки. Эксперты установили, что 24 ребенка и 8 работников пищевого блока школы заразились норовирусом в школьной столовой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В школьных помещениях проведена санитарная обработка и дезинфекция. Функционирование корпуса школы временно приостановлено, а учеба для детей организована в дистанционном формате.

Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске возросло до 196.

Фото: Следственный комитет