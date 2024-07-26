В Тольятти полицейские устроили погоню за угонщиком авто владелицы ателье

В Тольятти в ходе погони российскими правоохранительными органами задержан вор, похитивший автомобиль у женщины в ответ на её добрый поступок. Соответствующее заявление сделали сотрудники МВД РФ по региону. Известно, что проходя мимо торгового центра, ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель увидел, что у него разряжается мобильное устройство, поэтому он обратился за помощью в находившееся рядом ателье. Сотрудница заведения любезно согласилась и, поставив его гаджет на подзарядку, продолжила выполнять свой заказ. В это время посетитель заметил на столике ключи от машины и незаметно забрал их себе. Поблагодарив женщину за оказанную услугу, подозреваемый покинул помещение. На парковке он нашёл транспортное средство и похитил его.

Однако далеко уехать не успел, сотрудники ДПС заметили в потоке похищенную иномарку. Завязалась погоня, в ходе которой правонарушитель не справился с управлением и допустил столкновение с другим транспортным средством, после чего был задержан. пресс-служба МВД РФ

При медицинском освидетельствовании шофера алкотестер показал 0,447 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Также составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Мужчина задержан.

Обвиняемого в подрыве машины в Москве заключат под стражу.

Фото и видео: МВД Медиа