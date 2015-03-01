В Тольятти обнаружили тела двух детей

Следователи нашли предполагаемого преступника.

Две малолетние девочки найдены в одной из квартир в Тольятти Самарской области с множественными ножевыми ранениями в области шеи и туловища. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело об убийстве (по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Криминалисты осмотрели место преступления, были назначены необходимые лабораторные экспертизы.

В одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти. пресс-служба СК РФ по региону

По информации от Telegram-канала SHOT, тела жертв нашла их 10-летняя сестра. В общей сложности семья воспитывала четырех детей. Трагедия произошла в день, когда родители вышли по делам. С малолетними осталась их 13-летняя сестра. С девочкой погибшие оставались не один раз. Когда в квартиру вернулась 10-летняя дочка, то застала младших сестер в луже крови на балконе. Старшей же не оказалось в помещении. Позже оперативники установили, что она отправилась в парк на прогулку. В настоящее время 13-летняя девочка считается возможным исполнителем преступления. С ней общаются следователи.

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Фото и видео: Официальный Telegram-канал СУ СК России по Самарской области