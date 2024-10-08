ФСБ пресекла финансирование ВСУ от жителя Запорожья

СК РФ ведет расследование в отношении местного жителя по статье за госизмену.

Сотрудники российского силового ведомства по Запорожской области пресекли незаконные действия гражданина, который направлял денежные средства на финансирование Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы по новому региону страны. В ФСБ РФ уточнили, что подозреваемый в период с октября 2023 года по май 2024 года использовал мобильное приложение украинского банка для осуществления переводов на расчетные счета фондов, контролируемых спецслужбами и армией киевского режима.

... Для создания устойчивых каналов финансового и материально-технического обеспечения, используемого против Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении специальной военной операции. пресс-служба УФСБ РФ по Запорожью

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное по статье за государственную измену.

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Фото и видео: УФСБ России по Запорожской области