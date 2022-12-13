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В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия

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В тушении пожара задействовали два пожарных поезда.

В Тольятти ликвидировали открытое горение в покрасочном цехе предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Инцидент произошел вечером 13 мая на территории крупнейшего в России завода по производству входных металлических дверей "Феррони". Площадь огня составила 20 тысяч квадратных метров. В тушении пожара задействовали два пожарных поезда. Также спасатели эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском края школьник устроил пожар на улице.

Видео: МЧС России

Теги: пожар, тольятти, цех
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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