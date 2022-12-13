Площадь огня составила 90 квадратных метров.

В Красноярском края школьник устроил пожар на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 11 мая в поселке Тинской. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании сухой травы на одной из улицы. Площадь огня составила 90 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

Причиной пожара стали действия 12-летнего школьника, который хотел проверить, как горит сухая трава. Личность подростка установили. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области спасли из огня двух лосят.

Видео: Telegram / МВД 24