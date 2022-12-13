В Красноярском края школьник устроил пожар на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел 11 мая в поселке Тинской. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании сухой травы на одной из улицы. Площадь огня составила 90 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.
Причиной пожара стали действия 12-летнего школьника, который хотел проверить, как горит сухая трава. Личность подростка установили. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа.
Ранее мы сообщали, что в Тюменской области спасли из огня двух лосят.
Видео: Telegram / МВД 24
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