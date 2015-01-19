В Толмачево открылась новая амбулатория

Нацпроект "Здравоохранение" добрался до Лужского района Ленобласти.

Новая врачебная амбулатория мощностью 110 посещений в смену открылась в поселке Толмачево, по адресу: улица Первомайская, д. 1А. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Строительство осуществлялось в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

На первом этаже двухэтажного медучреждения разместились регистратура, помещения для персонала, медкабинеты: педиатра, терапевта, гинеколога и стоматолога, процедурная, физиотерапия. В подразделении скорой медицинской помощи располагаются палата дневного стационара на 3 койки, кабинет дежурного врача, пост медсестры и диспетчерская.



На втором этаже находятся 4 квартиры с чистовой отделкой для работников амбулатории с семьями: две однокомнатные, двух- и трехкомнатная, общей площадью 230 кв.м. Пост о новой амбулатории появился в сообществе "Луга - мой город", и пользователи одобрительно восприняли появление медучреждения - хотя и выразили сомнение, что там будет кому работать.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о полной реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году.

Фото: "Луга - мой город" в соцсети ВКонтакте