По его словам, его кассовое исполнение превысило 96%.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о полной реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году. По его словам, его кассовое исполнение превысило 96%.

Включая направление по сердечно-сосудистым заболеваниям, по онкологическим. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Данное заявление он сделал в рамках выступления на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее Мурашко заявил, что фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска.

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