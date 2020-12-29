Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о полной реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году. По его словам, его кассовое исполнение превысило 96%.
Включая направление по сердечно-сосудистым заболеваниям, по онкологическим.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Данное заявление он сделал в рамках выступления на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Ранее Мурашко заявил, что фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска.
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