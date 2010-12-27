В Толмачево началось строительство амбулатории

На строительство предполагается потратить 69,4 миллиона рублей.

В Толмачево Лужского района начали строить врачебную амбулаторию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Это будет треъэтажное здание с постом скорой помощи и четырьмя квартирами для работников. За смену учреждение смогут посещать 110 человек. На строительство предполагается потратить 69,4 миллиона рублей.

Строительство финансируется в рамках программы комитета по строительству за счет средств бюджета Ленинградской области.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области построят новые социальные объекты.

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