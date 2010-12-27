В Ленинградской области построят новые социальные объекты

В Тосно построят новый детский садик, а в Лаголово – врачебную амбулаторию.

В 2019 году в Леннградской области появятся новый детский сад и врачебная амбулатория. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Объекты финансируются в рамках адресной программы комитета по строительству из средств бюджета Ленинградской области, с подрядчиками уже заключили договора.

Детский сад в Тосно площадью 5 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 180 малышей.Стоимость строительства не превысит 222 млн рублей. В сад дети смогут пойти в сентябре 2019 года.

Также в конце 2018 года закончится проектирование врачебной амбулатории на 110 посещений в смену и стационаром на пять коек. На 2-ом этаже планируются жилые помещения для персонала, также предусмотрено строительство трех боксов для медицинского транспорта. На проектирование здания из бюджета выделят 6,8 млн рублей.

Вчера мы сообщали, что граффитисты расписали стены детских садов в Ленинградской области.

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