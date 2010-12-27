Граффитисты расписали стены детсада в Копорье

Теперь стены украшают яркие сказочные птицы.

Художники-граффитисты сделали детский сад в Копорье ярким и красочным, расписав его стены. Об этом сообщается в группе Ленинградская область.

Художники-граффитисты из организации "Студия Горгона" расписали стены сада, теперь на них "поселились" яркие птицы Они смогли это сделать благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Еще одну сказку на яву художники сотворили в детском саду №4 Всеволожского района. Там на стенах появились герои мультфильма "Бэмби".

Также недавно Ленинградская область сообщила о готовности выкупить детский сад на 240 мест в городе Сертолово.

Фото: Горгона Арт/ ВК