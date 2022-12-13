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Ленобласть сделала новый путь на Копорье
Сегодня, 13:43
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Ленобласть сделала новый путь на Копорье

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Ввести в эксплуатацию все 10 километров трассы от Копорья в сторону деревни Головкино планируется уже этой весной.

Закончены строительные работы на обновлённом участке трассы Копорье – Ручьи, расположенном в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленобласти. Капитальный ремонт проходит здесь в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Ввести в эксплуатацию все 10 километров трассы от Копорья в сторону деревни Головкино планируется уже этой весной: как только сойдет снег дорожники установят новые знаки, выполнят планировку откосов и посев многолетних трав. Капитальный ремонт шел последние два года: помимо перевода в асфальт, здесь были построены локальные очистные сооружения, тротуары и свет в черте деревни Головкино. 

Дорога обеспечивает подъезд к Копорью со стороны Кингисеппского района. Здесь расположена одна из известнейших крепостей Древней Руси.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: дорога, копорье
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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