Ленобласть сделала новый путь на Копорье

Ввести в эксплуатацию все 10 километров трассы от Копорья в сторону деревни Головкино планируется уже этой весной.

Закончены строительные работы на обновлённом участке трассы Копорье – Ручьи, расположенном в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленобласти. Капитальный ремонт проходит здесь в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Ввести в эксплуатацию все 10 километров трассы от Копорья в сторону деревни Головкино планируется уже этой весной: как только сойдет снег дорожники установят новые знаки, выполнят планировку откосов и посев многолетних трав. Капитальный ремонт шел последние два года: помимо перевода в асфальт, здесь были построены локальные очистные сооружения, тротуары и свет в черте деревни Головкино.

Дорога обеспечивает подъезд к Копорью со стороны Кингисеппского района. Здесь расположена одна из известнейших крепостей Древней Руси.

Фото: администрация Ленобласти