В Токсовскую больницу привезли мужчину с 4 стадией ВИЧ, гепатитом С и множественными травмами

От диагностированных травм мужчина скончался спустя сутки.

Днем в среду, 19 января, в Токсовскую больницу в тяжелом состоянии привезли 49-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей затылка, закрытым переломом заднего бокового отрезка 7 ребра неизвестной давности. Об этом стало известно Piter.tv.

Медики выяснили, что мужчина болен ВИЧ 4 стадии и не принимал лекарств, также у него зафиксировали вирусный гепатит С, хроническую циротическую стадию класса С.

Мужчина скончался накануне в 4 часа утра.

Известно, что пострадавший пришел с травмами в гости к матери еще 16 января, где он их получил – неизвестно. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Фото: Piter.tv