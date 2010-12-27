В Токсовском тоннеле ночью введут ограничит движение из-за работ

Ремонт продлится с вечера 27 по утро 28 октября.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует жителей Северной Столице об изменении движения в Токсовском тоннеле. В ночь с 27 на 28 октября на участке КАД организуют реверсивное движение с ручным регулированием и ограничат скорость до 40 километров в час.

Причиной тому станут работы по приведению южного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние. На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализации. Реверсивное движение будет действовать до шести утра 28 октября.





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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"