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В Токсовском тоннеле ночью введут ограничит движение из-за работ
Вчера, 11:45
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Rybka123
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В Токсовском тоннеле ночью введут ограничит движение из-за работ

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Ремонт продлится с вечера 27 по утро 28 октября.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует жителей Северной Столице об изменении движения в Токсовском тоннеле. В ночь с 27 на 28 октября на участке КАД организуют реверсивное движение с ручным регулированием и ограничат скорость до 40 километров в час.   

Причиной тому станут работы по приведению южного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние. На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализации. Реверсивное движение будет действовать до шести утра 28 октября. 
 


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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ночью в токсовском тоннеле введут реверсивное движение , ограничение движения , токсовский тоннель
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб

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