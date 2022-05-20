Работы в Токсовском тоннеле на КАД Петербурга продлены до 5 декабря

Работы будут производиться в круглосуточном режиме.

Работы по восстановлению деформационных швов в Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга продлили до 5 декабря. Об этом 11 ноября рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, на 31-м километре трассы изменится схема движения транспорта.

В результате проведения работ по ремонту деформационных швов была выявлена необходимость в герметизации температурных зазоров между секциями тоннеля, в связи с чем сроки производства работ с попеременным перекрытием одной полосы движения в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля продлеваются до 16 ноября по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, а в период с 17 ноября по 5 декабря – по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

По второй полосе введут ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, также смонтируют световую сигнализацию. Работы будут производиться в круглосуточном режиме.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"