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Работы в Токсовском тоннеле на КАД Петербурга продлены до 5 декабря
Сегодня, 16:22
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Работы в Токсовском тоннеле на КАД Петербурга продлены до 5 декабря

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Работы будут производиться в круглосуточном режиме.

Работы по восстановлению деформационных швов в Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга продлили до 5 декабря. Об этом 11 ноября рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, на 31-м километре трассы изменится схема движения транспорта. 

В результате проведения работ по ремонту деформационных швов была выявлена необходимость в герметизации температурных зазоров между секциями тоннеля, в связи с чем сроки производства работ с попеременным перекрытием одной полосы движения в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля продлеваются до 16 ноября по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, а в период с 17 ноября по 5 декабря – по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

По второй полосе введут ограничение скоростного режима до 40 км/ч. Установят временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, также смонтируют световую сигнализацию. Работы будут производиться в круглосуточном режиме. 

Ранее на Piter.TV: строительство газопровода перекроет движение в центре Петербурга. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: кад петербурга, ограничения для автомобилистов, токсовский тоннель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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