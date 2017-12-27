В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга введут реверсивное движение

В Токсовском тоннеле на несколько часов введут реверсивное движение.

На КАД продолжается ремонт Токсовского тоннеля. В ночь с 21 на 22 января здесь ненадолго введут реверсивное движение с ручным управлением. Об этом сообщает пресс-служба УпрДор "Северо-Запад".

Реверсивное движение откроется в полночь и продлится до 6.00 22 января. Причиной перекрытия станет комплекс ремонтных работ по "приведению северного транспортного отсека" в транспортно-эксплуатационное состояние. Во время работы реверсивного движения в тоннеле будет действовать скоростное ограничение до 40 километров в час. Кроме того, на это время из тоннеля уберут все дорожные знаки, которые были установлены ранее.

Ранее канал Piter.TV писал, что на развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют 2 съезда.Там ремонтные работы также будут вестись ночью.