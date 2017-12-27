На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют 2 съезда

Ремонтные работы на 7 часов перекроют две полосы движения на КАД. Об этом сообщает пресс-служба УпрДор "СевероЗапад". По информации ведомства, здесь будут ремонтировать часть развязки с Колтушским шоссе. Управление займется восстановлением технических средств организации дорожного движения.
Из-за этого с 23 часов 20 января по 6 часов 21 января рабочие перекроют 3 и 4 съезд развязки. По ним обычно осуществляется движение автомобильного транспорта с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область на Шоссейную улицу в сторону Колтушского шоссе и заезд на КАД из Санкт-Петербурга с проспекта Косыгина на внешнее кольцо КАД.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке схемами организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
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