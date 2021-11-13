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В Токсово построят лыжный трамплин
Сегодня, 21:11
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В Токсово построят лыжный трамплин

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Последние 18 лет трамплин К-88 не использовали. 

Взамен одного из четырех старых лыжных трамплинов появится новый на территории лыжной базы спортивной школы олимпийского резерва в Токсово. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. 

Как рассказал Пиотровский, последний раз большой трамплин К-88, о котором идёт речь, капитально ремонтировали 40 лет назад. Последние 18 лет его не использовали. 

После техобследования конструкции в 2020 году специалисты установили, что трамплин находится в аварийном состоянии. В начале февраля этого года приняли решение о сносе, сейчас его подготавливают к демонтажу. 

Ранее мы писали, что Пиотровский считает, что решение о переносе финала ЛЧ из Петербурга "политически ангажировано".

Фото: toksov.spb.ru

Теги: лыжный трамплин, токсово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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