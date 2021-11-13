В Токсово построят лыжный трамплин

Последние 18 лет трамплин К-88 не использовали.

Взамен одного из четырех старых лыжных трамплинов появится новый на территории лыжной базы спортивной школы олимпийского резерва в Токсово. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Как рассказал Пиотровский, последний раз большой трамплин К-88, о котором идёт речь, капитально ремонтировали 40 лет назад. Последние 18 лет его не использовали.

После техобследования конструкции в 2020 году специалисты установили, что трамплин находится в аварийном состоянии. В начале февраля этого года приняли решение о сносе, сейчас его подготавливают к демонтажу.

Ранее мы писали, что Пиотровский считает, что решение о переносе финала ЛЧ из Петербурга "политически ангажировано".

Фото: toksov.spb.ru